Le spectacle seul-en-scène de Bruce Springsteen bientôt sur Netflix

Le spectacle "Springsteen on Broadway" qui a passionné les fans du chanteur sera diffusé sur Netflix avant la fin de l'année.

Ce one-man show inspiré de l'autobiographie de Springsteen "Born to Run" offre une performance acoustique solo du Boss pour laquelle il a reçu un Tony Award cette année.



Comme les spectateurs, les abonnés de Netflix découvriront Springsteen à la guitare et au piano, il racontera aussi des histoires de sa vie qui lui tiennent à coeur. On notera que ce seul-en-scène accueillera pour quelques titres Patti Scialfa, membre du groupe E Street Band, c'est aussi la femme du Boss.

Le spectacle a débuté à Broadway en octobre 2017 et a depuis été prolongé à trois reprises, alors qu'il était au départ prévu pour huit semaines.



Il faudra cependant attendre le 15 décembre pour le découvrir sur Netflix. La date n'a pas été choisie au hasard, elle coïncidera avec la dernière du spectacle au Walter Kerr Theatre. On notera qu'en plus d'une année il aura assuré 236 représentations.