Le prochain opus de Chance the Rapper se fera avec Kanye West

Après avoir produit les albums de Nas, Pusha-T et Teyana Taylor, sorti un album solo et un à quatre mains avec Kid Cudi, Kanye West pourrait aussi s'associer avec Chance The Rapper pour un nouveau projet.

Lors d'une interview, Chance the Rapper a annoncé deux projets à venir. Le premier serait un opus avec Childish Gambino. Quant au second, il s'agirait d'un disque avec Kanye West. Les deux musiciens devraient commencer à plancher sur l'album en juillet. Chance The Rapper a ajouté qu'il contiendrait près de 14 titres.

Regarder l'Interview de Chance The Rapper :