Le prochain album de Lana Del Rey sortira le 30 août

Lana Del Rey - hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it - 09/01/2019 Stream/Download: http://smarturl.it/LDRhope Follow Lana Del Rey: http://instagram.com/lanadelrey http://twitter.com/lanadelrey http://facebook.com/lanadelrey http://lanadelrey.tumblr.com http://lanadelrey.com