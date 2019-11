Le prochain album de Grimes sortira le 21 février

Grimes & i_o - Violence (Official Video) - 18/11/2019 'Violence' by Grimes & i_o, out now: http://grimes.ffm.to/violence Director: Grimes Producer: Mac Boucher Dop: Neil Hansen Edit: Grimes and Mac Boucher Production Coordinator: Luke Arreguin Creative Consultant: Alexandra Parker Choreo!: Natsuki Miya! Dancingggg: Alyson Van Charissa Kroeger Isis Woodruff Symone Holliday Tina Jackson Nude Corpse: Hana Title Card Image: Popovy Sisters Animation: Chiara Feriani Graphic: Mac Boucher Globe girl: Ryder Ripps Styling: Turner Turner Hair: Chanel Croker Makeup: Natasha Severino Art Assistant: Blake Hilton 1st AC: Jay Janocko 2nd AC: Michael Carrino Gaffer: Drew Valenti Key Grip: Tyler Johnson Williams LCP: Zane Blanchar Grip: Stuart Lock Grip: Andrew Petroski Grip: Daniel Vasquez BBG: Thomas Platt Grip Driver: Aram SLT: Garret Williams SLT: Josh Day SLT: Noah Cruz Truck PA: Aaron Harper PA. Kevin Wilson PA. Alex Aaronson PA. Jacob Adams Lyrics: I'm, like, begging for it baby makes u wanna party, wanna wake up baby its violence but u cant see what I see– Cuz u, haha, U feed off hurting me, love - hurting me, like, *sigh* – u wanna make me bad and i like it like that ! u wanna pay me back? pay me back.. said i like it like that. ~???? In Memory of Lauren Valencia ???? ~ #grimes #violence #i_o