Le premier film de Questlove s'intéressera au "Black Woodstock"

Le célèbre batteur du groupe The Roots, Questlove, a annoncé qu’il allait réaliser son tout premier film : un documentaire sur le Harlem Cultural Festival de la fin des années 1960, qui a souvent été surnommé le "Black Woodstock".

Même si des éditions du festival culturel afro-américain d’Harlem se sont tenues en 1967 et 1968, c’est en 1969 que l’événement a attiré un nombre inédit de talentueux musiciens, comme Nina Simone ou Stevie Wonder. À l’époque, plus de 300 000 personnes s’étaient rassemblées dans le parc Mount Morris d’Harlem, pour assister aux concerts gratuits de B.B. King, Abbey Lincoln, Hugh Masekela, Sly And the Family Stone, the 5th Dimension, mais aussi Gladys Knight and the Pips ou Mahalia Jackson.

Les hommes politiques Robert Francis Kennedy et John Lindsay y ont aussi fait des apparitions, tout comme les porte-parole du mouvement des droits civiques, Jesse Jackson et Marcus Garvey Jr. On notera que cet événement, organisé en extérieur, s’est tenu un an après l’assassinat de Martin Luther King. Malgré son énorme succès, le Harlem Cultural Festival n’a reçu qu’une couverture médiatique limitée, en partie parce qu’il a été éclipsé par Woodstock, organisé à 150 kilomètres de là, le même été.

Un héritage légendaire

Cinquante années plus tard, le documentaire "Black Woodstock" reviendra sur le légendaire héritage de cet événement. "Je suis vraiment heureux d’aider à présenter la passion, l’histoire et la musique du Harlem Cultural Festival au public du monde entier. Les performances sont extraordinaires. J’étais sidéré, lorsque j’ai vu les images d’archives pour la première fois. C’est incroyable de regarder 50 années d’histoire qui n’ont jamais été racontées. J’ai hâte et je suis honoré de raconter cette histoire", a commenté Questlove dans un communiqué.

Le film sera réalisé à partir de plus de 40 heures d’archives inédites du festival de 1969, qui avait, à l’origine, été filmé par le producteur de télévision Hal Tulchin, décédé en 2017. "Black Woodstock" est l’un des nombreux projets sur lesquels Questlove travaille cette année. Le musicien touche-à-tout a récemment annoncé qu’il allait coproduire une comédie musicale pour Broadway, inspirée de la célèbre émission de variétés "Soul Train".

En octobre dernier, Questlove avait aussi publié un livre de cuisine intitulé "Mixtape Potluck", qu’il décrivait comme "un dîner entre amis, leurs recettes et les chansons qu’elles inspirent". Ce livre de recettes d’un nouveau genre a permis au musicien de faire appel à de grands chefs comme Eric Ripert, mais aussi des célébrités comme Amy Poehler, Natalie Portman, Jimmy Fallon ou Stanley Tucci et de parler de gastronomie et de musique avec eux.