Le nouveau titre de Selena Gomez, "Back to You", en écoute

Selena Gomez vient de dévoiler sa nouvelle chanson de 2018 intitulée "Back to You", ainsi qu'un clip qui donne un aperçu de la prochaine saison de la série "13 Reasons Why".

"Back to You" figurera sur la bande-originale de la seconde saison de la série diffusée en exclusivité sur Netflix. Ce titre, présenté pour la première fois lors de l'émission radio Beats 1 de Zane Lowe, s'ouvre sur une intro acoustique de la chanteuse simplement accompagnée par une guitare avant d'évoluer vers un titre dance.

Dans le clip de la chanson -- dans lequel Selena Gomez n’apparaît que brièvement -- on découvre plusieurs scènes de la nouvelle série encore inédite à ce jour, avec de nombreux personnages bien connus des fans de "13 Reasons Why".