Le groupe de Jack Black, Tenacious D, dévoile le titre "Don't Blow It, Kage"

Le groupe Tenacious D vient de partager le titre "Don’t Blow It, Kage". Jack Black et Kyle Gass avaient évoqué le titre pour la première fois en août dernier, dans une vidéo qui retraçait leur périple vers les studios de Jack White à Nashville (Tennessee). "Nous nous rendons à la maison de Jack White pour enregistrer un single. Moi et Gass avons travaillé sur une jam – c’est pas complètement fini, mais je crois que là Jack White va nous aider à passer la ligne d’arrivée", lançait Jack Black dans une vidéo de 18 minutes, évoquant une "collaboration légendaire" avec le propriétaire du studio Third Man Records.

Leur collaboration était parue quelques mois plus tard en vinyle, dans le cadre de la série Third Man’s Blue du label. Le titre est désormais disponible sur les plateformes de streaming. En novembre dernier, le duo rock/comique avait publié son quatrième album studio, "Post-Apocalypto", du nom de la série d’animation qu’il accompagnait.

En plus d’avoir collaboré avec Tenacious D sur leur dernier single, Jack White est actuellement en tournée avec The Raconteurs pour promouvoir leur dernier album, "Help Us Stranger". Le fondateur de The White Stripes a aussi fait les gros titres lorsque la jeune Billie Eilish a récemment visité ses studios Third Man Records à Nashville, où elle a enregistré un album live. Elle a livré un set acoustique avec son frère et son collaborateur Finneas. Elle a repris en live ses hits "Ocean Eyes", "Bury a Friend" et "I Love You" and "Bad Guy". La version vinyle de cet album live surprise sera exclusivement proposée dans les points de vente de Nashville et de Detroit du label, le 6 décembre.