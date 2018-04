Le groupe Arctic Monkeys révèle les détails de son sixième album

Depuis l'annonce de la participation d'Arctic Monkeys au festival Lollapalooza et d'une tournée en Europe et aux États-Unis, les fans s'attendent à quelques nouveautés.

C'est désormais officiel : le nouvel album du groupe sera disponible le 11 mai. Il s'intitulera "Tranquility Base Hotel & Casino" et sera notamment proposé dans une édition spéciale vinyle et CD.



La tracklist sera la suivante :



1. "Star Treatment"

2. "One Point Perspective"

3. "American Sports"

4. "Tranquility Base Hotel & Casino"

5. "Golden Trunks"

6. "Four Out of Five"

7. "The World's First Ever Monster Truck Front Flip"

8. "Science Fiction"

9. "She Looks Like Fun"

10. "Batphone"

11. "The Ultracheese"