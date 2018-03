Le Dour Festival dévoile les derniers noms au programme de la Last Arena et de la Boombox

Une vingtaine d'artistes viennent clôturer la programmation du Dour Festival pour les scènes de la Last Arena et de la Boombox, ont annoncé vendredi les organisateurs. Parmi les nouveaux noms, Fakear, L'Entourage et ILoveMakonnen seront à l'affiche de la 30e édition du festival wallon.

Primeur de l'édition 2018, la création "Gangue" regroupe trois artistes représentatifs des territoires couverts par Dour et les festivals français Marsatac et Nördik Impakt. À l'occasion des 20 ans d'existence de ces derniers, Haring, La Fine Equipe et Fulgeance offriront ainsi des représentations uniques lors de ces trois événements.

Nekfeu, déjà annoncé pour le dimanche 15 juillet, prolongera les festivités puisqu'il sera également présent avec son groupe L'Entourage, composé de membres de 1995 et du $-Crew.

Au rayon hip-hop, les organisateurs annoncent la présence des Américains DJ Premier, ILoveMakonnen, Ski Mask et Lil Xan. La Belgique sera également bien représentée avec le groupe STIKSTOF mais aussi Isha, L'Or du Commun, Krisy, La Smala et Le 77. Lefto, "curateur hip-hop" du festival, aura comme chaque année une journée à la Boombox.

Le duo canadien Keys N Krates, les Hollandais Jarreau Vandal x Full Crate, ainsi que les Français Kanka et Fakear viennent aussi rejoindre les 150 artistes qui investiront les scènes du Dour Festival du 11 au 15 juillet 2018.