Le DJ Avicii aura son musée personnel à Stockholm

Un musée en l'honneur du DJ de musique électro Tim Bergling, plus connu sous le pseudonyme Avicii, sera inauguré dans sa ville natale de Stockholm à l'été 2021.

Le bâtiment baptisé "Avicii Experience" sera hébergé dans Space, un nouvel espace dédié à la culture digitale alliant le gaming, la musique et la création de contenu.

Les visiteurs pourront suivre la carrière musicale d'Avicii "du jeune passionné de musique reclus à la superstar adulée", depuis sa chambre d'enfant où tout a démarré pour lui, jusqu'aux studios de Los Angeles où il a produit des hits tels que "Wake Me Up" et "Hey Brother."

Cette exposition immersive et interactive donnera un aperçu intime de son processus créatif, grâce à des objets lui ayant appartenu, des photos et des vidéos rares et même au moyen de titres inédits.

Parmi ces morceaux, on trouvera des chansons ayant permis la parution de l'album posthume de 2019 intitulé "Tim" mais aussi des versions de travail de son hit "Levels", paru en 2011.

"Tim était un génie musical. Il était sans limite d'une créativité débordante. Il avait la possibilité d'unir les gens avec sa musique. Je suis certain que son héritage durera pour toujours dans la mémoire de ses fans", ont commenté Aloe Blacc et Mike Einziger, qui ont collaboré à plusieurs reprises avec Avicii.

"Avicii Experience" est un projet conjoint de Space, du groupe Pophouse Entertainment et de la Tim Bergling Foundation, à laquelle seront reversés une partie des bénéfices.

Cette association à but non lucratif qui oeuvre pour la santé mentale des jeunes a été fondée par les parents d'Avicii, Klas Bergling et Anki Lidén, après son décès tragique.

Avicii s'est suicidé en avril 2018 à Oman, il avait 28 ans. A l'époque, sa famille avait expliqué qu'il "luttait contre des pensées sur le sens de la vie et du bonheur", et qu'il "ne pouvait plus continuer".

Le DJ suédois avait annoncé qu'il arrêtait les tournées en 2016, mais avait continué à produire de la musique jusqu'à sa mort.