Le compte à rebours est lancé, le nouveau single d'Ariana Grande sort ce soir

Ariana Grande a prévenu ses fans : le single "Imagine" sera dévoilé le soir du jeudi 13 décembre. La chanteuse a diffusé son message via Twitter, en ne révélant aucun autre détail.

"Imagine" sera le deuxième extrait du futur album de la chanteuse, intitulé "Thank U, Next". Ariana Grande mentionne son titre "Imagine" dans le clip de "Breathin'", ainsi que dans celui de "Thank U, Next", qui a battu des records de visualisations.

Le mois dernier, Grande a répondu au tweet d'un fan qui lui demandait quel était le sujet de la chanson. L'artiste avait alors écrit : "Un bel amour (à jamais) inatteignable".