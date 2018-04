Le clip du titre "Flames", le morceau de David Guetta et Sia

David Guetta, en empereur despote, affronte un trio féminin de ninjas dans le clip de "Flames", un titre en collaboration avec la chanteuse australienne Sia.

Danny Trejo entraîne des pros des arts martiaux en herbe appelées "Flames", incarnées par Lauren May Kim, Erin Wu et Courtney Chen.

En plein entraînement, elles se font kidnapper par des sbires de Guetta et sont contraintes d'affronter l'empereur magicien.

Guetta et Sia ont proposé le titre "Flames" le mois dernier. Les deux artistes avaient déjà travaillé ensemble sur "She Wolf (Falling to Pieces)", "Bang My Head" et le hit "Titanium" (2011).