Le chorégraphe de Sia danse pour les Fleet Foxes

Ryan Heffington, qui est derrière la folle chorégraphie du clip de "Chandelier" de Sia, officie dans un court métrage mis en musique par un titre des Fleet Foxes "If You Need To, Keep Time on Me".

Dans cette vidéo de cinq minutes, le chorégraphe utilise la danse pour illustrer un conflit amoureux.

Ryan Heffington est aussi derrière la chorégraphie du clip de "We Exist" d'Arcade Fire, de "What Kind of Man" de Florence + The Machine, de "Elastic Heart" de Sia ou encore "Video Girl" de FKA Twigs.

Le groupe Fleet Foxes se produira sur la scène du Pitchfork Festival ce weekend à Chicago.

Regarder le court métrage de Ryan Heffington :