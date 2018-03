Le chanteur Steven Tyler du groupe américain Aerosmith part en tournée solo

Il aura 70 ans le 26 mars, mais cela n'empêche pas Steven Tyler de partir en tournée. Non pas avec le groupe américain de rock Aerosmith, mais en solo, a annoncé lundi le magazine musical Rolling Stone.

Avec le groupe Loving Mary Band de Nashville à ses côtés, le chanteur partira en tournée du 12 mai au 7 août à travers les Etats-Unis, le Canada et l'Europe. Rolling Stone ne mentionne aucun concert en Belgique.

Steven Tyler mettra à l'honneur son premier album solo de 2016, "We're All Somebody From Somewhere", durant sa tournée.

Il se produira pour la première fois en dehors de l'Amérique depuis que lui et Aerosmith ont annulé les derniers concerts de la tournée Aero-Vederci Baby! en 2017 pour des raisons de santé.

Le groupe est, lui, tête d'affiche du Jazz Fest de 2018 à Nouvelle-Orléans.