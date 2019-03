Le chanteur britannique Morrissey va se produire à Broadway

Ce nouvel album, "California Son", doit sortir le 24 mai et contiendra des succès des années 1960 et 1970.

Morrissey, dont le vrai nom est Steven Patrick Morrissey, a reporté plusieurs dates européennes l'été dernier suite à une polémique sur des propos qu'il a tenus dans une interview publiée sur son site, et qualifiés par certains d'islamophobes.

Le chanteur de 59 ans, par ailleurs un défenseur des droits des animaux, a aussi affiché son soutien à des figures d'extrême droite au Royaume-Uni.

La performance de Bruce Springsteen est devenue l'une des plus courues de Broadway pendant plus d'un an, avec des billets se revendant à plus de 1.000 dollars.

Elle s'est achevée mi-décembre et est désormais visible sur Netflix.