Le 15e festival Balkan Trafik totalement en ligne dès le 21 avril

Le Festival Balkan Trafik devra fêter sa quinzième édition de façon numérique du 21 au 25 avril. L’ambiance de l’est sera à découvrir sur une nouvelle application mobile et sur le site web du festival.

La diversité de la culture des Balkans sera à nouveau mise en lumière à travers une multitude de disciplines artistiques, mais aussi six débats internationaux avec les décideurs européens et la société civile.

Il y aura également des concerts en live streaming et d’autres contenus exclusifs comme la série documentaire "Balkan What !" et des informations du "Courrier des Balkans", l’Euronews/Balkan ou encore de l’Osservatorio Balcani.

Dans le cadre du festival, le photographe Klaus Reimer, quant à lui, exposera au Point Culture du Delta Namur une série de photos en noir et blanc prises dans le village Clejani, il y a plus de 30 ans, à environ 30 kilomètres de Bucarest en Roumanie.

Le pass est vendu au prix de 9,99 euros pour regarder tous les concerts en live streaming.