Lana Del Rey et Kacey Musgraves reprennent "I'll Be Home for Christmas"

Kacey Musgraves et Lana Del Rey interprètent ensemble "I'll Be Home for Christmas", qui n'est autre qu'une reprise de Bing Crosby. Le duo figure sur la bande originale de l'émission de Noël intitulée "The Kacey Musgraves Christmas Show", parue ce vendredi 29 novembre.

Cet album comprend quelques titres originaux signés Kacey Musgraves, ainsi que des standards des fêtes comme "Have Yourself A Merry Little Christmas", "Rockin' Around The Christmas Tree" et "I'll Be Home For Christmas". Pour son second album de Noël, la star de la country s'est également associée à d'autres incontournables comme Camila Cabello et Troye Sivan.

Des invités musicaux et comiques vraiment brillants

Présenté par Dan Levy de la série "Schitt's Creek", "The Kacey Musgraves Christmas Show" comprend de nombreux invités, dont Zooey Deschanel, Fred Armisen, Leon Bridges, James Corden et les Radio City Rockettes. "Des invités musicaux et comiques vraiment brillants apparaissent dans l'émission – ainsi que ma propre grand-mère. Je voulais donner vie visuellement à la tradition de l'album de Noël pour créer une version moderne et nouvelle de ce format classique. C'est une réinterprétation nostalgique des fêtes de fin d'année, à la Wes Anderson," a commenté la chanteuse à propos de cette émission spéciale.

Au début du mois de novembre, Kacey Musgraves avait déjà dévoilé un nouveau titre, "All Is Found" qui figure sur la bande originale de "La reine des neiges 2". En plus de figurer sur "The Kacey Musgraves Christmas Show", Lana Del Rey a présenté son sixième album studio, "Norman F*****g Rockwell!", en août dernier.