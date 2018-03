Lady Gaga reprend Elton John avec "Your Song"

Voilà qui mettra un peu de baume au coeur des fans de Gaga, qui a annulé les dernières dates de sa tournée "Joanne World Your". L'interprète de "Bad Romance" vient de dévoiler "Your Song" tube bien connu et initialement chanté par Elton John.

Le morceau sera à retrouver sur "Revamp", attendu pour le 6 avril dernier. Le projet comprendra aussi des titres chantés par Florence and the Machine ou encore Ed Sheeran. Un deuxième disque "Restoration" procédera au même exercice, mais dans un style country avec au casting Chris Stapleton, Miley Cyrus et Maren Morris.

Elton John a annoncé qu'il cesserait de faire de la scène. Mais il passera les trois prochaines années sur la route, pour une tournée d'adieu de 300 dates.

Quant à Lady Gaga, son dernier album "Joanne" est sorti en 2016.