Lady Gaga réédite son album "Artpop" sans R. Kelly

La chanteuse Lady Gaga s'était précédemment excusée pour le titre à succès "Do What U Want", réalisé en collaboration avec R. Kelly en 2013. Elle est allée plus loin cette semaine. Elle a désormais décidé de rééditer les versions CD et vinyle de son quatrième album studio sans le titre "Do What U Want". Ces nouvelles éditions devraient paraître le 11 novembre, les pré-commandes sont déjà proposées.

À sa sortie, la chanson "Do What U Want" avait déclenché les critiques de certains fans de la chanteuse et des médias, en raison de paroles considérées comme ambiguës. Les mots "Fais ce que tu veux, ce que tu veux avec mon corps" ont fait grincer les dents, surtout que le chanteur était accusé depuis de nombreuses années d'abus sexuels, notamment sur des mineures.

En janvier dernier, Lady Gaga avait expliqué que ce titre et son clip avaient été réalisés à "une période sombre de sa vie", ajoutant qu'elle ne retravaillerait plus jamais avec l'interprète de "I believe I can fly". "Je ne peux pas retourner en arrière, mais je peux aller de l'avant et continuer à soutenir les femmes, les hommes et les personnes de toutes identités sexuelles et de toutes races, qui sont victimes d'abus sexuels... Je suis désolée, à la fois pour mon manque de discernement lorsque j'étais jeune, et pour ne pas m'être exprimée plus tôt", s'est confiée la star sur Twitter.