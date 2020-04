Lady Gaga dévoile "Chromatica", son prochain album reporté fin décembre

"Chromatica" fera suite à l'album "Joanne" et à la bande originale de "A Star Is Born". Sur ce nouvel album figurera le single "Stupid Love", dont l'artiste a sorti le clip en février dernier.

"Chromatica" devait sortir le 10 avril prochain. Une date repoussée face à la crise du Covid-19. "C'est une période si mouvementée et effrayante pour nous tous, et même si je crois que l'art est l'une des choses les plus fortes que nous ayons pour nous apporter joie et guérison pendant des moments comme celui-ci, il ne me semble pas juste de sortir cet album avec tout ce qui se passe pendant cette pandémie mondiale", a déclaré la musicienne.

Sur Apple Music, il est indiqué que le fameux album devrait être disponible le 31 décembre 2020, tout comme sur Amazon.

Le Covid-19 a mis un véritable coup d'arrêt au monde de la musique. Lady Gaga est loin d'être la seule à repousser ses activités. Justin Bieber, Dua Lipa ou encore BTS, Harry Styles, Niall Horan ne donneront pas de concerts pour défendre leurs derniers albums. Nombre de festivals ont aussi été repoussés ou annulés comme le festival Primavera en Espagne, Coachella aux Etats-Unis ou Glastonbury au Royaume-Uni.