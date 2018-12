La vidéo d'Ariana Grande "Thank U, Next" enchaîne les records

La nouvelle vidéo de la chanteuse américaine Ariana Grande "Thank U, Next" a battu plusieurs records depuis sa mise en ligne vendredi, devenant notamment la plus rapide à atteindre 100 millions de vues sur YouTube, a indiqué mercredi la plateforme à l'AFP.

"Ari", son surnom, a eu besoin d'un peu plus de trois jours seulement pour franchir cette barre et détrôner le Sud-Coréen Psy, qui avait mis quelques heures de plus pour hisser son "Gentleman" au-delà des 100 millions de visionnages, en 2013. La jeune femme de 25 ans avait savamment fait monter l'attente autour de cette vidéo ces dernières semaines, notamment en espaçant d'un mois quasiment la sortie du titre, le 5 novembre, et celle du clip.

Elle a également essaimé plusieurs vidéos "teaser", sur les coulisses du tournage, reprenant ainsi les techniques utilisées dans le cinéma, avant la mise en ligne de son clip, vendredi. "Thank U, Next" a également battu le record du plus grand nombre de vues lors des 24 heures suivant la sortie d'une vidéo sur YouTube, avec 55,4 millions de visionnages, pulvérisant les 45,9 millions du groupe coréen BTS avec son titre "IDOL", en août dernier.

La vidéo est truffée de références à l'histoire d'Ariana Grande, mais aussi à quatre films populaires du début des années 2000. Dans la chanson, la jeune artiste évoque ses anciennes amours et remercie ses "ex" de ce qu'ils lui ont apporté, mentionnant les rappeurs Big Sean et Mac Miller, qui s'est suicidé en septembre dernier, ainsi que l'humoriste et acteur Pete Davidson.

Le titre a valu à celle qui a démarré comme actrice dans une série pour la chaîne jeunesse Nickelodeon son premier numéro un au classement des ventes de disques aux États-Unis.

"Thank U, Next" sera intégré à un album, dont la date de sortie n'est pas encore connue.