La tournée européenne de Phil Collins passera par Lyon en France

Dans le cadre de sa tournée européenne "Still Not Dead Yet", le musicien britannique Phil Collins se produira sur la scène du Groupama Stadium de Lyon le 4 juin 2019. Il s'agira de sa seule et unique date française.

Les billets seront en prévente sur ticketmaster.fr et groupama-stadium les mercredi 28 et jeudi 29 novembre. Ils seront disponibles dans tous les points de vente le vendredi 30 novembre à 10h.

Le show lyonnais s'inscrit dans une série de quinze concerts, qui débutera le 2 juin à Vienne en Autriche, pour prendre fin le 26 juin à Varsovie en Pologne. Cette tournée européenne se prolongera par la suite sur tout le continent américain.

L'ancien membre de Genesis avait donné une série de concerts l'été dernier dans la capitale française, où il avait réussi son retour, malgré un corps meurtri par les blessures et les excès.