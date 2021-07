La tombe de Jim Morrison au Père Lachaise sous haute surveillance

Lettres à Jim Morrison : l'Histoire des Doors - Episode 1 : L’histoire commence, comme toute... Jim Morrison, le chanteur des Doors, est mort il y a 50 ans à Paris. C’était le 3 juillet 1971. 50 ans, ça se commémore. Tous les jours de l’été, Le Mug va vous raconter l’histoire de Jim Morrison et des Doors. Plus précisément, Gorian Delpâture et Pierre Mélotte vont écrire tous les jours une lettre à Jim Morrison, une lettre qui va raconter son histoire. Et celle qui a suivi sa mort. On commence aujourd’hui par la première lettre à Jim Morrison. Comme toute bonne histoire, la nôtre commence… par la fin.