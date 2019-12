La première édition des Apple Music Awards récompensera Billie Eilish, Lizzo et Lil Nas X

Le géant high-tech a annoncé qu'il préparait sa toute première édition des Apple Music Awards, un événement décrit comme "un hommage aux meilleurs et aux plus audacieux des musiciens de 2019 et à l'énorme impact qu'ils ont eu sur la culture mondiale cette année". La première cérémonie sera retransmise en direct sur le site d'Apple le 4 décembre, depuis le Steve Jobs Theater de Cupertino en Californie, où Billie Eilish se produira à 18h30 (heure de Los Angeles). La chanteuse de 17 ans recevra l'Apple Music Award de l'Artiste internationale de l'année. Elle repartira également avec le prix de l'Album de l'année, pour "When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?", qui a fait l'objet de plus d'un milliard de streams sur Apple Music. Billie Eilish sera aussi récompensée, de même que Finneas O'Connell, pour l'écriture de son album.

Lizzo recevra le prix de la découverte de l'année grâce au succès de son troisième album, "Cuz I Love You", et Lil Nas X se verra remettre le prix de la Chanson de l'année pour "Old Town Road". Les lauréats des Apple Music Awards ont été sélectionnés par une équipe éditoriale d'Apple. Mais les prix de l'album et de la chanson de l'année ont été attribués en fonction du nombre de streamings, pour refléter ce que les clients d'Apple Music ont écouté en boucle cette année. Les trophées seront 100 % Apple puisqu'ils seront faits de pièces détachées d'iPhones et d'iPads.