La nouvelle lubie des jeunes Américains ? La country des années 90

On aurait pu penser que les confinements nous auraient encouragés à découvrir de nouveaux artistes et morceaux. Mais ça a même l'inverse : beaucoup ont préféré la nostalgie. Ce fut le cas chez les Américains les plus jeunes, qui se sont mis à écouter de la country des années 90.

On croit souvent la musique country impopulaire auprès des membres de la Gen Z. A tort ! Selon Spotify, les jeunes âgés de 19 à 24 ans sont aussi nombreux à écouter la playlist du géant du streaming dédiée à la country des années 90 que les mélomanes de plus de 45 ans.

Et ce n'est pas tout : les membres de la génération Z ont créé près de 90 millions de playlists contenant des chansons emblématiques de ce genre musical. Parmi les morceaux les plus partagés par ces jeunes nés entre 1997 et 2010 se trouvent des classiques de Shania Twain comme "You're Still the One" et "Man! I Feel Like A Woman", mais aussi "Amazed" du groupe Lonestar et "Chattahoochee" d'Alan Jackson.

TikTok en a aussi été témoin de ce phénomène. Ces derniers mois, de nombreux défis de danse en lien avec la musique country ont vu le jour sur le réseau social préféré des jeunes. Le plus récent ? Le #NeonMoon challenge. Un nom bien connu des fans de country puisqu'il se réfère au tube "Neon Moon" du duo américain Brooks & Dunn.