"La marcheuse", le nouveau single de Christine and The Queens

Après les morceaux "5 dollars", "Doesn't Matter" et "Damn, dis-moi", issus de l'album "Chris", Christine and The Queens - alias Héloïse Letissier - vient de partager le titre "La marcheuse".

Son disque est attendu pour le 21 septembre prochain. Le titre "Damn, dis-moi" a récemment suscité la polémique, la jeune femme ayant été accusée de plagiat pour avoir emprunté une boucle libre de droit sur un logiciel de composition musicale.

Son dernier opus "Chaleur Humaine" est sorti en 2014.