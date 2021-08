La K-Pop, le sujet en vogue sur Twitter

La K-pop est le sujet en vogue sur Twitter. Le réseau social du petit oiseau bleu a dévoilé que 7,5 milliards de tweets avaient été publiés en un an sur sa plateforme. Un véritable phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur d'années en années. Mais quels sont les pays où les utilisateurs parlent le plus de K-pop sur Twitter avec le hashtag #KpopTwitter ?

Avec un nouveau record de tweets avec le hashtag #KpopTwitter, la communauté de fans de pop coréenne est puissante sur le réseau social. Twitter a dévoilé sur son blog le top 20 des pays où les fans parlent le plus de leur passion en ligne et ceux ayant le plus grand nombre de fans sur Twitter.

En 2020, l'Indonésie dominait déjà le top 20 des pays où les internautes parlaient le plus de ce genre de musique sur Twitter. Les Philippines ont gagné deux places au détriment de la Thaïlande, redescendue à la troisième place, faisant ainsi tomber du podium... la Corée du Sud !

Un top 20 qui change à peu de choses près concernant les pays ayant le plus grand nombre de fans de K-pop sur Twitter. Si l'Indonésie reste le pays le plus mordu de pop coréenne, le Japon rattrape quant à lui son retard à la deuxième place tandis que la France gagne deux places pour se retrouver 14e.

Concernant les artistes les plus mentionnés, c'est sans surprise que le groupe phare BTS décroche la première place, déjà détenue en 2020, suivi par NCT et le groupe féminin Blackpink.