La journée mondiale de l'Afrique se fêtera en musique pour préparer l'après-virus

L’initiative se déroulera toute la journée sur les réseaux sociaux, avec les hashtags #JeSuisWan et #IAmWan et sera ponctuée d’un show "de deux heures", précise Youssou N’Dour, qui promet "des surprises".

Le projet WAN (Worldwide Afro Network), organisé pour la journée mondiale de l’Afrique, est également ouvert à des grands noms de l’Océan indien, des Caraïbes et des Amériques.

Une centaine d’artistes et personnalités d’Afrique se mobiliseront le 25 mai sur les réseaux sociaux "pour sensibiliser à la pandémie et penser à l’après-virus", annonce à l’AFP Youssou N’Dour, parrain de l’évènement marqué par un concert en ligne.

Pour la partie concerts en ligne, Youssou N’Dour sait "que beaucoup d’artistes se préparent pour que ce show virtuel soit à la hauteur". Cet évènement sera aussi l’occasion "de saluer la mémoire de Manu Dibango et de Tony Allen, ces personnalités qui nous ont beaucoup marqués, il faut garder le flambeau allumé".

"Je suis optimiste, la culture est au début et à la fin de tout, je fais confiance au génie des acteurs culturels pour prendre part à ce nouveau départ de l’après-coronavirus, à cette Afrique nouvelle".

"Il s’agit d’abord de sensibiliser les populations à la lutte contre la pandémie, mais aussi de se dire que, dans beaucoup de domaines, rien ne sera plus jamais comme avant. Et il faudra que la culture joue son rôle dans l’après. Il y a évidemment des priorités comme les équipements de santé, mais la culture, fortement affectée par la crise sanitaire, ne doit pas être oubliée dans le monde d’après".

"C’est Amobé Mévégué (homme de médias camerounais) qui m’a contacté – il m’appelle son 'grand frère' – et qui m’a dit 'l’Afrique a besoin de se parler", développe la star sénégalaise confinée à Dakar. "C’est un honneur pour moi d’être le parrain de cet évènement".

Outre Youssou N’Dour, Angélique Kidjo, Fally Ipupa, Jimmy Cliff, Tiken Jah Fakoly, Salif Keïta ou encore Jocelyne Béroard et Jacob Desvarieux (Kassav') sont quelques-uns des grands noms déjà annoncés à l’affiche du show.

Le concert virtuel sera "diffusé gratuitement en prime time sur les réseaux sociaux, et en partenariat avec African Union Broadcasting, sur près de 200 chaînes nationales africaines et privées du continent et sa diaspora", avec "une audience de 500 millions de téléspectateurs potentiels", selon un communiqué des organisateurs.