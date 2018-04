La gagnante de "The Voice" (Flandre), nouvelle chanteuse de Hooverphonic

La gagnante de "The Voice" (Flandre), Luka Cruysberghs, est la nouvelle chanteuse du groupe Hooverphonic, a indiqué le bassiste Alex Callier sur Studio Brussel.

Luka Cruysberghs, âgée de 17 ans, a remporté la dernière édition de "The Voice" en Flandre et avait Alex Callier comme coach. Lors de l'émission, la jeune chanteuse avait notamment chanté le tube du groupe "Mad about you" (2000).

"C'est une première mondiale qu'un coach de l'émission intègre un des ses candidats dans le groupe", a souligné Alex Callier sur Studio Brussel.

Hooverphonic a prévu une tournée cet été aux USA. Mais, le baptême du feu pour la nouvelle chanteuse est prévu le 28 décembre à la Lotto Arena à Anvers.

Plusieurs chanteuses sont passées par le groupe Hooverphonic depuis sa création.