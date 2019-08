La double vidéo de Lana Del Rey pour "F**k It I Love You" et "The Greatest"

"F**k It I Love You" et "The Greatest" sont les deux premiers extraits du nouvel album de Lana Del Rey, à paraître le 30 août 2019. En attendant la sortie de son album, la chanteuse a publié le clip unique des deux chansons de l'album "Norman F**king Rockwell", vidéo qu'on doit au réalisateur américain Rich Lee. Elle avait déjà dévoilé un court extrait de la vidéo commune au début du mois d'août, où on la voit jouer aux fléchettes et chanter en karaoké dans un bar à l'ancienne.

Cette vidéo reprend des éléments du style distinctif de Lana Del Rey, notamment une scène où on la voit mimer une partie de surf dans un maillot une pièce inspiré des années 60. On la voit également faire de la balançoire sur un pneu et peindre dans un atelier en chantonnant "Dream a little dream of me / Turn this into something sweet / Turn the radio on, dancing to a pop song".

Une grande tournée aux États-Unis et en Europe

La deuxième partie de la vidéo montre la chanteuse dans un vieux troquet à l'ancienne qui donne un aperçu de ses influences musicales, à savoir Joni Mitchell, Jeff Buckley ou Leonard Cohen. "I miss Long Beach and I miss you, babe / I miss dancing with you the most of all / I miss the bar where the Beach Boys would go" (Long Beach me manque et tu me manques, chéri / Surtout quand nous dansions ensemble / Il me manque aussi, ce bar, où j'imagine Les Beach Boys aller), chante Lana Del Rey dans le premier couplet de "The Greatest".

C'est en juillet que la chanteuse a annoncé la sortie de son sixième album studio, "Norman F**king Rockwell". Cet enregistrement fait suite à "Lust for Life", paru en 2017. On y retrouve, comme invités, Jack Antonoff, Laura Sisk, Rick Nowles et Zach Dawes. La chanteuse a déjà fait connaître plusieurs morceaux de l'album, dont "Mariners Apartment Complex", "Venice B*tch" et"Hope is a dangerous thing for a woman like me to have - But I have it".

À l'automne, Lana del Rey va débuter une grande tournée aux États-Unis et en Europe pour promouvoir "Norman F**king Rockwell". Le premier concert aura lieu le 21 septembre 2019 à New York. Pour plus d'informations, consultez son site internet