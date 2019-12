La démo de l'audition des Beatles chez Decca Records vendue aux enchères

Une démo très rare sera inscrite au catalogue de la vente en ligne Sotheby's "The Beatles", qui réunit des objets ayant appartenu aux célèbres musiciens et qui aura lieu du 6 au 13 décembre.

L'audition et l'enregistrement de la démo ont eu lieu au studio Decca de West Hampstead, dans la banlieue de Londres, le 1er janvier 1962 – soit quelques semaines après le grand live du Cavern. Encore inconnu à l'époque, le groupe a joué 15 morceaux pour son premier test commercial pour Decca, notamment "Money", "The Sheik of Araby", "Like Dreamers Do" et "September in the Rain". La voix de Paul McCartney s'impose sur 7 chansons, tandis que celles de John Lennon et de George Harrison prennent le dessus sur 4 titres chacun.

Comme le souligne Sotheby's, Decca Records a finalement éjecté le groupe au profit de Brian Poole and the Tremeloes, notamment parce que le label souhaitait s'épargner les déplacements entre Liverpool et Londres. Dans son autobiographie, "A Cellarful of Noise", le manager Brian Epstein se souvient que le responsable A & R de Decca, Dick Rowe, lui avait assuré : "Les groupes à guitares, c'est dépassé". Alors que cette audition infructueuse est restée dans les annales de l'histoire musicale, la copie de cet enregistrement s'inscrit au catalogue de la vente Sotheby's. Il devrait rapporter entre 50 000 £ et 70 000 £. L'historien Mark Lewisohn, spécialiste des Beatles, certifie qu'il est unique, bien que les titres qui y figurent ne soient pas des inédits.

Parmi les pièces phares de la vente, on trouve également des objets de la collection personnelle d'Alan Herring, le chauffeur du groupe dans les années 60. Le plus convoité reste la paire de lunettes de soleil rondes créée par Oliver Goldsmith pour John Lennon. Ce dernier l'a portée pour préparer son rôle dans la comédie noire de Richard Lester "How I Won the War" (1967). La paire devrait rapporter entre 6000 et 8000 £.

La vente en ligne "The Beatles" de Sotheby se déroulera du 6 au 13 décembre sur le site web de la maison d'enchères.