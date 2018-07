L'exposition "David Bowie is" bientôt en VR sur mobile

L'exposition à succès dédiée à l'interprète de Ziggy Stardust a été repensée comme une expérience digitale pour les appareils mobiles et les plateformes de réalité augmentée et virtuelle et ainsi plonger dans l'oeuvre et les objets ayant appartenu à David Bowie.

"David Bowie Is", qui a été présentée pour la première fois en 2013 au musée Victoria & Albert (V&A) de Londres, a tourné pendant cinq années dans 12 musées du monde (dont La Philharmonie Paris) et a attiré 2 millions de visiteurs au total.



Le V&A est encore à l'oeuvre pour la production de cette version digitale de l'expo, avec l'aide des David Bowie Archive et du studio new-yorkais Planeta.

Cette expérience proposera des séquences connectées "d'espaces audio-visuels" présentant la musique, les clips, les tenues et autres objets ayant appartenu à la star décédée en 2016. Des scans 3D permettront de présenter certains costumes et objets de l'artiste, une fonctionnalité permettra même de se visualiser dans les tenues du chanteur.

Cette expérience digitale sera proposée sur appareils mobiles et toutes les grandes plateformes de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Elle se déclinera en neuf langues, comme l'exposition, mais il faudra attendre l'automne 2018.

Plus d'infos sur davidbowieisreal.com.