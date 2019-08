L.E.J sort son mash-up de l'été 2019

L.E.J - Summer 2018 - 02/08/2019 SUBSCRIBE TO OUR CHANNEL HERE ➜ http://bit.ly/LEJYouTube Follow us on : ✧ Instagram : http://po.st/LEJINSTA ✧ Facebook : http://po.st/LEJFB ✧ Twitter : http://po.st/LEJTWITTER ✧ Deezer: https://LEJ.lnk.to/followusondeezer ✧ Apple: https://LEJ.lnk.to/followusonAppleMusic ✧ Spotify: https://LEJ.lnk.to/followusonspotify Enjoy our mashup of summer 2018 ! ▼Tracklisting here▼ Bruno Mars - Finess Charlie Puth - Attention Nicky Jam, J Balvin - X Migos, Drake - Walk It Talk It MHD - Bella Aya Nakamura - Djadja Nio Garcia - Te bote Soolking - Guérilla Bella Ciao Orelsan, Gims - Christophe Cardi B - i like it Maroon Five - Girl like you L’Artiste - Mafiosa Kalash, Damso - Mwaka Moon Vianney, Gims - La Même Dua Lipa - New Rules Vald - Désaccordé Direction : Kub & Cristo Head operator : Julien BORNE Stylist : Romuald PREMIER Make Up : Anne-Esther DINA-EBIMBE Choreography : Ghizlane TERRAZ Production : Suther Kane Films Musical Arrangement : Fleetzy Recording by : Nicolas ROSEMOND Mix : Jérémie TUIL Mastering : Éric CHEVET (Masterdisk Europe) Special thanks to Mathieu BERNOS Watch here L.E.J's previous summer mashup : ✧ Summer 2017 : https://youtu.be/uZGZ39qNKhg ✧ Summer 2016 : https://youtu.be/OYDNfujwD1Y ✧ Summer 2015 : https://youtu.be/u4zb6LUehwY ✧ Summer 2014 : https://youtu.be/tlcTZ5dKZtc #LEJ #Summer2018 #FrenchPop https://www.youtube.com/watch?v=FcE_7DhO8KE