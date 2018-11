L'application "David Bowie is" sera lancée en janvier 2019

L'exposition, lancée en 2013 au Victoria & Albert Museum de Londres, prendra la forme d'une application, disponible sur iOS et Androïd le 8 janvier 2019, date à laquelle le musicien aurait fêté ses 72 ans.

Annoncée pour la première fois en juillet, l'application promet une expérience numérique qui emmènera les spectateurs à travers le travail de Bowie et des archives de sa vie. L'application donnera accès aux centaines de costumes, vidéos, œuvres d'art et autres archives, ainsi qu'à des dizaines d'objets qui ne figuraient pas dans l'exposition originale.

La version en réalité augmentée reflétera l'exposition physique à travers une séquence d'espaces audiovisuels où les œuvres et les artefacts de la vie de Bowie pourront être explorés, avec des rendus 3D de ses costumes et d'objets tels que des partitions, des scénographies, des manuscrits et des journaux intimes vus en 360 degrés.

Une expérience audio immersive mettra en vedette la musique et la narration de Bowie. À écouter avec des écouteurs. L'exposition "David Bowie is" a voyagé pendant cinq ans dans 12 musées et attiré 2 millions de visiteurs dans 12 villes.