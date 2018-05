L'album de Liam Payne, ex-One Direction, sortira pour l'automne

L'ancien membre du groupe One Direction est apparu dans l'émission "Good Morning, America" ce mardi, où il a interprété son premier morceau en solo, "Strip That Down", avant d'être rejoint par J Balvin pour une version de leur morceau commun "Familiar".

Mais avant cela, Payne a évoqué son prochain album avec l'animateur, révélant que le disque sortirait le 14 septembre et qu'il en était "très content".

D'autres détails sur l'album doivent encore être dévoilés, mais on peut s'attendre à ce qu'il comporte la chanson "Strip That Down" (2017) et le nouveau single "Familiar", sans oublier un autre morceau de 2017, "Bedroom Floor".

Payne rejoint ainsi ses anciens acolytes de One Direction dans l'aventure de l'album solo. Zayn Malik travaille actuellement à son deuxième album, tandis que Harry Styles et Niall Horan ont sorti leur premier LP, et que Louis Tomlinson, lui aussi, a un album solo sur le feu.