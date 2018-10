Kiss en apothéose du Graspop 2019

L'édition 2019 du Graspop Metal Meeting se terminera sur une performance de Kiss. Le légendaire groupe américain de hard rock se produira sur la plaine de Dessel le dimanche 23 juin. Les têtes d'affiche du vendredi et samedi seront respectivement Within Temptation et Slipknot.

Les New-Yorkais les plus maquillés de l'histoire du rock occuperont le podium du Graspop pour la quatrième fois. "Kiss est synonyme de spectacle live impressionnant, écrasant, total! Les spectateurs n'ont pas assez d'yeux et d'oreilles pour absorber tout ce show", s'enthousiasment les organisateurs du festival.

Les précurseurs du glam rock sont mondialement connus pour leurs prodigieuses prestations scéniques et furent parmi les premiers à avoir recours aux feux d'artifice et aux jets de flammes lors de leurs concerts. Le chanteur Paul Stanley, 66 ans, et le bassiste Gene Simmons, 69 ans, les leaders de la formation fondée en 1973, ont promis "le plus grand show de leur carrière" à l'occasion de cette tournée d'adieu baptisée "End of the Road Tour".

Le Graspop Metal Meeting se déroulera du vendredi 21 au dimanche 23 juin 2019 au Festivalpark de Dessel. Les tickets sont en vente depuis samedi dernier .