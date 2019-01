Kid Noize, Malin comme un singe

Entre rêve et réalité, le primate de la street pop impose son univers sur un deuxième album parfaitement maîtrisé. Après le studio, le live et les clips, son projet se décline aussi en BD.

Interview

Sur les notes de pochette de votre premier album "Dream Culture" en 2016, vous aviez écrit "basé sur un rêve réel". Est-ce encore le cas avec "The Man With a Monkey Face" ?

Kid Noize : Plus que jamais. Sauf que ce "rêve réel" qui a donné naissance à Kid Noize est devenu un mode de vie et de fonctionnement. J'ai réussi à faire comprendre que Kid Noize n'est pas seulement un personnage mais un univers qui ne cesse de se développer. "Dream Culture" s'appuyait sur le passé avec plusieurs morceaux déjà sortis en single auparavant. Sur "The Man With a Monkey Face", il n'y a que deux morceaux sur dix-sept que les gens connaissent. On est plus dans l'inconnu.

"The Man With a Monkey Face" est plus lumineux que "Dream Culture". Comment l'expliquez-vous ?

Je crois qu'il y aura toujours de la mélancolie dans ma musique, mais j'avais envie d'élargir la palette sur ce nouvel album, notamment en apportant une touche tropicale plus festive et des basses plus disco. C'est peut-être lié au fait que je suis dans une phase plus positive de ma vie. Je suis devenu père de famille, j'ai beaucoup tourné à l'étranger, je me suis davantage ouvert au monde extérieur.

Qu'est-ce que qui vous a motivé à sortir The Man With a Monkey Face sur une major plutôt que sur votre label Black Gizah ?

En 2010, j'avais signé chez Universal France en même temps que Stromae. Comme ça stagnait pour moi, j'ai décidé de créer mon label Black Gizah et de tout gérer moi-même. Mon premier disque a été fait avec des bouts de ficelle, ça m'a pris du temps. Je m'occupais aussi d'autres artistes signés sur le label. Paradoxalement, plus Kid Noize prenait de l'importance, moins j'avais du temps à consacrer à la musique. Si je veux que Kid Noize se développe encore, je dois apprendre à déléguer et faire confiance aux gens. Avec Universal Belgium, nous avons un agenda commun et on peut bâtir sur le long terme.