Kid Cudi dévoile son nouveau titre "The Rage"

L'artiste américain, dont le dernier album "Passion, Pain & Demon Slayin'" date de 2016, vient de partager un tout nouveau morceau : "The Rage".

Les connaisseurs reconnaîtront dans cette chanson un sample issu du morceau culte du groupes des années 1990, les Smashing Pumpkins "Bullet with Butterfly Wings" à retrouver sur l'opus "Mellon Collie and the Infinite Sadness".

Le titre de Kid Cudi pourra être retrouvé dans le film d'action "Rampage: Hors de contrôle" attendu le 2 mai au cinéma. Le film met en scène l'acteur Dwayne Johnson, qui campe le rôle d'un primatologue devenu ami avec George, un gorille doué d'une intelligence hors du commun. Mais le primate va se métamorphoser en monstre incontrôlable.