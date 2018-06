Kesha sort un hymne aux jeunes sans-papiers

Dans son nouveau clip, la chanteuse Kesha rend hommage à l'association venant en aide aux jeunes sans-papiers appelée United We Dream. On appelle communément ces jeunes voulant devenir américains les "Dreamers" et elle leur a dédié son nouveau titre "Hymn".

Dans un post sur Facebook, dans lequel elle annonce la publication du clip, Kesha explique qu'elle a décidé de soutenir cette association après avoir rencontré sa cofondatrice, Cristina Jimenez, le mois dernier au cours du Time 100 Gala.

"J'étais tellement touchée par ce qu'elle et son équipe font pour valoriser les jeunes immigrants de notre pays", note la chanteuse, tout en précisant que le clip est dédié aux jeunes "DREAMers."



"Nous sommes tous les mêmes, nés selon le bon vouloir de l'univers, et je pense que le fait d'avoir de grands rêves devrait être un droit pour tous", précise Kesha, qui s'était précédemment engagée en faveur du mariage homosexuel.

Dans ce dernier clip, la chanteuse rencontre un groupe de jeunes immigrants sans-papiers sur une autoroute en plein désert.



Le titre "Hymn" figure sur le dernier album de Kesha intitulé "Rainbow."

"Cette chanson est tellement importante pour moi, je garde ce clip depuis un moment, mais après avoir rencontré Cristina, je me suis dit qu'il était temps de la dévoiler pour attirer l'attention sur cette cause", explique Kesha.



La semaine prochaine, la chanteuse débutera une grande tournée américaine aux côtés de Macklemore.