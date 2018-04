Kesha dévoile son clip très engagé pour le mariage pour tous

La chanteuse Kesha a dévoilé le clip de son titre "I Need a Woman to Love" dans lequel elle marie deux femmes et raconte leur histoire d'amour.

Sa reprise adaptée du tube de Janis Joplin "I Need a Man to Love" figure sur l'album "Universal Love", dans lequel six artistes repensent de grands standards du jazz et de la pop en les adaptant au mariage de même sexe. Ce maxi de six titres est une ode à l'amour arc-en-ciel et comprend notamment un morceau interprété par St. Vincent ("And then she kissed me") et un autre par Bob Dylan ("He's funny that way").

Dans le clip, on découvre Kesha dans un road trip qui l'emmène à Las Vegas où elle mariera deux vraies partenaires, et non des actrices. Elles racontent aussi leur histoire avec émotion en amont du grand jour.

"Ce sera mon troisième mariage homosexuel", confie Kesha dans le clip avant la cérémonie.

Cette vidéo a été tournée à l'hôtel Bellagio de Las Vegas, le 26 mars, jour anniversaire du premier certificat de mariage homosexuel établi aux Etats-Unis.