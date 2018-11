L'interprète de "I Kissed A Girl" vient de dévoiler un tout nouveau single qui sent bon les fêtes de fin d'année.

Uniquement disponible sur Amazon Music, le morceau "Cozy Little Christmas" fait suite au dernier album de la chanteuse "Witness", sorti en 2017. Sur ce dernier figurent les tubes "Bon Appétit", "Chained to The Rythm" ou encore "Swish Swish".

Sur Twitter, Katy Perry a dédié ce morceau aux fanas de Noël : "Pour tous mes amis qui ont déjà acheté leur sapin en secret!".