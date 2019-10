Katy Perry s'offre une virée à Hawaii dans son nouveau clip

Katy Perry - Harleys In Hawaii (Official) - 17/10/2019 Listen to "Harleys In Hawaii": http://katy.to/HarleysInHawaiiYD Katy Perry Complete Collection on Spotify: http://katy.to/SpotifyCompleteYD Katy Perry Essentials on Apple Music: http://katy.to/AMEssentialsYD Watch your favorite Katy videos on YouTube: http://katy.to/MusicVideosYD Director: Manson (Pau Lopez, Gerardo del Hierro, and Tomas Pena) Producer: Oscar Romagosa, Christy Alcaraz, Targa Sahyoun Follow Katy Perry: Website: http://katy.to/WebsiteYD Instagram: http://katy.to/InstagramYD Twitter: http://katy.to/TwitterYD Facebook: http://katy.to/FacebookYD Weibo: http://katy.to/WeiboYD VK: http://katy.to/VKPageYD Lyrics: Boy, tell me can you take my breath away Cruising down a heart shaped highway Got you swerving lane to lane Don’t hit the brakes ‘Cause i’m feeling so safe I’ll be your baby on a Sunday Oh why don’t we get out of town Call me your baby On the same wave Oh no no there’s no slowing down You and I I Riding Harleys in Hawaii-ai I’m on the back i’m holding tight-ai Want you to take me for a ride, ride When I hula hula, hula So good you’ll take me to the jeweler, jeweler, jeweler There’s pink and purple in the sky We’re riding Harleys in Hawaii Let me run my fingers through your salty hair Go ahead explore the island Vibes so real that you can feel it in the air I’m revving up your engine I’ll be your baby on a Sunday Oh when do we go out of town Call me your baby Catch the same wave Oh, no no there’s no slowing down You and I I Riding Harleys in Hawaii-ai I’m on the back i’m holding tight-ai Want you to take me for a ride, ride When I hula hula, hula So good you’ll take me to the jeweler, jeweler, jeweler There’s pink and purple in the sky We’re riding Harleys in Hawaii Oooooooo No, no Oooooooo (you and I) You and I I Riding Harleys in Hawaii-ai I’m on the back i’m holding tight-ai Want you to take me for a ride, ride When I hula hula, hula So good you’ll take me to the jeweler, jeweler, jeweler There’s pink and purple in the sky We’re riding Harleys in Hawaii I’ll be your baby on a Sunday Oh Oh Call me your baby Catch the same wave Oh Oh We’re riding Harleys in Hawaii Music video by Katy Perry performing Harleys In Hawaii. © 2019 Capitol Records, LLC http://vevo.ly/LKzCDK