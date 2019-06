Katy Perry convoquée dans le nouveau clip de Taylor Swift

Taylor Swift - You Need To Calm Down - 19/06/2019 Music video by Taylor Swift performing “You Need To Calm Down” – off her upcoming new album ‘Lover’ (out August 23). ►Download “You Need To Calm Down" here: https://TaylorSwift.lnk.to/YNTCDsu ►Pre-Order ‘Lover’ here: https://TaylorSwift.lnk.to/Loversu ►Exclusive Merch: https://store.taylorswift.com ►Follow Taylor Swift Online Instagram: http://www.instagram.com/taylorswift Facebook: http://www.facebook.com/taylorswift Tumblr: http://taylorswift.tumblr.com Twitter: http://www.twitter.com/taylorswift13 Website: http://www.taylorswift.com ►Follow Taylor Nation Online Instagram: http://www.instagram.com/taylornation Tumblr: http://taylornation.tumblr.com Twitter: http://www.twitter.com/taylornation13 Featuring appearances by (in alphabetical order): A'keria Davenport Adam Lambert Adam Rippon Adore Delano Antoni Porowski Billy Porter Bobby Berk Chester Lockhart Ciara Delta Work Dexter Mayfield Ellen Degeneres Hannah Hart Hayley Kiyoko Jade Jolie Jesse Tyler Ferguson Jonathan Van Ness Justin Mikita Karamo Brown Katy Perry Laverne Cox Riley Knoxx Rupaul Ryan Reynolds Tan France Tatianna Todrick Hall Trinity K Bonet Trinity Taylor Director: Drew Kirsch & Taylor Swift Executive Producers: Todrick Hall & Taylor Swift Producers: Tara Razavi & Fuliane Petikyan for Happy Place, Inc. © 2019 Taylor Swift #TaylorSwift #YouNeedToCalmDown #TaylorSwiftLover