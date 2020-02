Kali Uchis s'invite dans le nouveau clip de Kaytranada

Le DJ canadien Kaytranada vient d’annoncer une tournée nord-américaine et a dévoilé au passage le clip du morceau "10%", à retrouver sur son dernier album "Bubba". Réalisée par Stephen Isaac-Wilson rapporte Pitchfork, la courte vidéo met en scène les deux artistes au cœur d’une fête où Kaytranada est aux platines et Kali Uchis s’évente avec une liasse de billets. Ce clip arrive en même temps que l’annonce de la tournée américaine du musicien. Celle-ci débutera le 22 avril à San Francisco, se poursuivra à Los Angeles, San Diego, et prendra fin le 6 juin à Minneapolis.

"10%" est issu du dernier album de Kaytranada "Bubba", paru le 13 décembre dernier. Il compile des titres avec plusieurs invités de marque comme Tinashe, Estelle, mais aussi Pharrell Williams. Un album paru trois ans après "99,9%", récompensé par le Polaris Music Prize.