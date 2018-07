Justin Timberlake dévoile le single "SoulMate"

La pop star vient de partager son titre de l'été, "SoulMate", après avoir sorti "Man of the Woods" en début d'année.

"SUMMER STARTS NOW" ( l'été commence maintenant ) peut-on lire sous la vidéo postée sur le compte YouTube de Justin Timberlake. "SoulMate" semble être le titre estival du chanteur américain. Il s'agit du tout premier morceau de l'artiste depuis la sortie de son dernier album "Man of the Woods" dévoilé en début de l'année 2018.

Depuis la sortie de l'opus, Timberlake s'est produit lors de la mi-temps du Superbowl. Récemment, on a pu le voir en compagnie des membres de NYSNC, groupe dont il a été le leader, pour recevoir une étoile sur l'Hollywood Walk of Fame.

Le musicien est actuellement en tournée. Il passera au Sportpaleis d'Anvers le mardi 17 juillet, avant d'enchaîner avec quelques dates au Royaume-Uni, puis en Allemagne, aux Pays-Bas, en Scandinavie. La tournée prendra fin le 29 janvier à Denver aux Etats-Unis.

Ecouter "SoulMate" de Justin Timberlake: