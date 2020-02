Justin Bieber invite Summer Walker sur un remix de "Yummy"

L’artiste canadien Justin Bieber convoque Summer Walker, la star prometteuse du RnB américain, sur une nouvelle mouture de son tout dernier single "Yummy". Après plusieurs semaines de teasing en 2019, Justin Bieber avait ravi tous les Beliebers début janvier en dévoilant ce single au clip haut en couleur, qui affiche déjà plus de 146 millions de vues sur YouTube.

La mouture originale de "Yummy" sera à retrouver sur "Changes", le prochain album du musicien, attendu pour la fête des amoureux, le 14 février. L’opus compilera aussi "Get Me", sur lequel Bieber a convoqué Kehlani. Des rumeurs, relayées par des fans de l’interprète de "Baby", suggèrent qu’un morceau avec Quavo et Murda Beatz serait aussi à retrouver sur le fameux disque.

"Changes" fera suite à "Purpose", paru en 2015. Il s’agira de son cinquième album studio. Une tournée débutera le 14 mai prochain à Seattle aux États-Unis, à laquelle Kehlani participera pour quelques dates. Summer Walker a dévoilé son dernier album "Over It" l’année dernière, tout comme Kehlani, avec "While We Wait".