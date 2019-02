Justice présentera son film "Iris" au festival SXSW

Le duo français a annoncé qu'il allait présenter son premier "space opéra" à l'occasion du festival South By South West d'Austin qui se tiendra aux Etats-Unis en mars prochain.

Entre 2017 et 2018, des millions de personnes à travers le monde sont allées applaudir la tournée "Woman Worldwide" de Justice. Le concert s'articulait autour d'une structure monumentale composée de 13 panneaux coulissants et de multiples LED qui permettaient d'offrir des ambiances et des univers différents selon les titres joués.

Ce concert a inspiré le film "Iris: A Space Opera" qui sera présenté pour la première fois à SXSW, ensemble de festivals de musique, de cinéma et de médias interactifs qui se tient chaque année à Austin aux Texas en mars.

Ce film a été réalisé dans un espace vide, sans public, pour mettre l'accent exclusivement sur la musique et la production. L'affiche du film montre les deux compères de Justice au bout d'un couloir lumineux rappelant celui d'un vaisseau spatial à la Star Wars. Le groupe décrit ce mystérieux film en ces termes : "Les images ont été capturées avec la précision et la patience d'un documentaire rigoureux sur le cosmos."

Il a été réalisé par André Chemetoff et Armand Beraud, et sera présenté en avant-première mondiale le 13 mars dans la catégorie des documentaires musicaux du festival texan. Plus d'infos sur les projections sur le site de SXSW.



Le groupe n'a pas encore dévoilé les dates de sorties de ce film au grand public.