Johnny Marr livre des détails concernant l'album 'Call the Comet'

Johnny Marr, l'ancien guitariste des Smiths, projette de sortir un nouvel album en juin. Il révèle les dates d'une tournée de lancement en Europe et en Amérique du Nord. "Call the Comet", qui sortira le 15 juin, est déjà en précommande sur le site web de Marr.



En effectuant cette précommande, les fans pourront s'inscrire afin d'assister à l'un des 12 concerts de lancement prévus entre le 12 mai et le 5 juin à Dublin, Leeds, Londres, Stockholm, Copenhague, Amsterdam, Berlin, Paris, Toronto, New York, San Francisco et Los Angeles.



Marr a enregistré dans son propre studio de Manchester. Ce troisième album solo succède à "The Messenger" (2013) et à "Playland" (2014).



Marr explique avoir principalement songé à une société alternative située dans un futur proche. Il décrit cela comme son "propre réalisme magique".



Le premier single "The Tracers" est déjà disponible.



La tracklist est la suivante :

1. Rise

2. The Tracers

3. Hey Angel

4. Hi Hello

5. New Dominions

6. Day In Day Out

7. Walk Into The Sea

8. Bug

9. Actor Attractor

10. Spiral Cities

11. My Eternal

12. A Different Gun