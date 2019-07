Johnny Clegg, "le Zoulou blanc" et chantre anti-apartheid, a tiré sa révérence

Asimbonanga (Mandela) - Johnny Clegg & Savuka - 16/07/2019 Asimbonanga (We have not seen him) Asimbonang' uMandela thina (We have not seen Mandela) Laph'ekhona (In the place where he is) Laph'ehleli khona (In the place where he is kept) Oh the sea is cold and the sky is grey Look across the Island into the Bay We are all islands till comes the day We cross the burning water Chorus.... A seagull wings across the sea Broken silence is what I dream Who has the words to close the distance Between you and me Chorus.... Steve Biko, Victoria Mxenge Neil Aggett Asimbonanga Asimbonang 'umfowethu thina (we have not seen our brother) Laph'ekhona (In the place where he is) Laph'wafela khona (In the place where he died) Hey wena (Hey you!) Hey wena nawe (Hey you and you as well) Siyofika nini la' siyakhona (When will we arrive at our destination. Testo in ITALIANO NON LO ABBIAMO VISTO (MANDELA) Non lo abbiamo visto Non abbiamo visto Mandela Nel posto in cui è Nel posto in cui viene tenuto Oh, il mare è freddo e il cielo è grigio Guarda attraverso l'isola la Baia Siamo tutti isole finché non verrà il giorno In cui attraverseremo l'acqua bruciante Non lo abbiamo visto Non abbiamo visto Mandela Nel posto in cui è Nel posto in cui viene tenuto Un gabbiano vola sul mare L'infrangersi del silenzio è ciò che sogno Chi ha le parole per dipanare la distanza Tra te e me Non lo abbiamo visto Non abbiamo visto Mandela Nel posto in cui è Nel posto in cui viene tenuto Steve Biko Victoria Mxenge Neil Aggett Non lo abbiamo visto Non abbiamo visto i nostri fratelli Nel posto in cui è Nel posto in cui è morto Hey tu! Hey tu, e anche tu Quando arriveremo a destinazione? EN français by Valye Pack [Chorus] (x2) [Refrain] (x2) Asimbonanga Nous ne l'avons pas vu Asimbonang' uMandela thina Nous n'avons pas vu Mandela Laph'ekhona A l'endroit où il est Laph'ehleli khona A l'endroit où on le retient prisonnier Oh the sea is cold and the sky is grey Oh, la mer est froide et le ciel est gris Look across the Island into the Bay Regarde de l'autre coté de l'Ile dans la Baie We are all islands till comes the day Nous sommes tous des îles jusqu'à ce qu'arrive le jour We cross the burning water Où nous traversons la mer de flammes [Chorus] (x2) [Refrain] (x2) A seagull wings across the sea Un goéland s'envole de l'autre coté de la mer Broken silence is what I dream Je rêve que se taise le silence Who has the words to close the distance Qui a les mots pour faire tomber la distance Between you and me Entre toi et moi ? [Chorus] (x2) [Refrain] (x2) Steve Biko, Victoria Mxenge, Neil Aggett Steve Biko (2), Victoria Mxenge (3), Neil Aggett (4) Asimbonanga Nous ne l'avons pas vu(e) Asimbonang 'umfowethu thina (Asimbonang 'umtathiwethu thina) Nous n'avons pas vu notre frère (Nous n'avons pas vu notre soeur) Laph'ekhona A l'endroit où il (elle) est Laph'wafela khona A l'endroit où il (elle) est mort(e) Hey wena, hey wena Hé, toi ! Hé toi ! Hey wena nawe Hé toi, et toi aussi ! Siyofika nini la' siyakhona