JeResteALaMaison un premier e-festival en confinement

En cette période de crise sanitaire liée au coronavirus, 80 artistes, parmi lesquels Tété et Yael Naim, prendront part du 1er au 7 avril au premier e-festival #JeResteALaMaison, un festival entièrement gratuit. Ils proposeront pour l'occasion des sessions en direct depuis leur salon, annonce mardi le collectif La Prod du Canap', composé de professionnels du secteur.

"La programmation de ce premier e-festival, aux genres variés, oscille entre têtes d'affiche, révélations, découvertes, éclectisme et diversité musicale", expliquent les organisateurs. "Très impactés par la fermeture des salles de concerts et de spectacles, les artistes profitent des nouvelles technologies pour partager leur musique", poursuit le collectif, qui encourage le public à réserver dès maintenant ses places pour les futurs concerts d'après crise.

Outre Tété et Yael Naim, Clarika, Didier Wampas, Emily Loizeau, Oxmo Puccino, Peter Von Poehl, Sanseverino ou encore Yuksek, font notamment partie des artistes confinés qui se mobiliseront. Une programmation jeune public est également prévue avec entre autres Aldebert à l'affiche.

Le line up quotidien et les horaires seront communiqués via la page Facebook du festival.